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Ракета Patriot поразила Киево-Печерскую лавру

По данным Минобороны России, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Как заявили в ведомстве, причиной инцидента могла стать ракета с истекшими сроками годности.

Источник: Reuters

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Атака была осуществлена в ответ на террористические акты киевского режима и направлена на объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

«По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса “Патриот”. Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.