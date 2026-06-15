Ракета Patriot поразила Киево-Печерскую лавру

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Атака была осуществлена в ответ на террористические акты киевского режима и направлена на объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.