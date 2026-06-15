Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Атака была осуществлена в ответ на террористические акты киевского режима и направлена на объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
«По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса “Патриот”. Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что Вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.