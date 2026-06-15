Житель Коркино уплатил 109 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

В Коркинском городском отделении судебных приставов находились исполнительные производства в отношении местного жителя 1999 года рождения. Мужчина не работал, но активно пользовался личным автомобилем Chery Arrizo 8, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.
За нарушения правил дорожного движения ему выписали 109 штрафов на общую сумму 287 тысяч рублей. Уплачивать их должник не спешил. Кроме того, у него имелась задолженность по кредиту — 29 тысяч рублей. Также были начислены исполнительские сборы на 150 тысяч рублей.
Приставы неоднократно посещали должника по месту жительства, но застать его не удавалось. На требования явиться в отделение он не реагировал, банковские счета были пустыми. В отношении автомобиля ввели запрет регистрационных действий.
В начале июня в Коркинском округе прошел совместный рейд сотрудников полиции и судебных приставов. У одного из домов был обнаружен автомобиль должника. Мужчину предупредили, что транспортное средство подлежит аресту и последующей реализации для погашения долгов.
После этого должник добровольно уплатил все штрафы, кредитную задолженность и исполнительские сборы.