Житель Коркино уплатил 109 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

За нарушения правил дорожного движения ему выписали 109 штрафов на общую сумму 287 тысяч рублей. Уплачивать их должник не спешил. Кроме того, у него имелась задолженность по кредиту — 29 тысяч рублей. Также были начислены исполнительские сборы на 150 тысяч рублей.