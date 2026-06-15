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Почти 23 кг кокаина и мефедрона изъято у мужчины в Москве

Столичные полицейские изъяли у мужчины крупную партию кокаина и мефедрона. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве мои коллеги задержали подозреваемого в покушении на сбыт кокаина и мефедрона. В арендованной им квартире на ул. Днепропетровская оперативники обнаружили более 600 граммов порошка, предположительно, кокаина и мефедрона. В гаражном боксе, которым пользовался злоумышленник, полицейские изъяли 40 вакуумных упаковок, спрессованный брикет и 25 свертков c такими же веществами общим весом 22 кг. Исследование части изъятого подтвердило наличие кокаина. В настоящее время проводится экспертиза всей партии», — рассказала Волк.

Отмечается, что правоохранителями было установлено, что злоумышленник в рамках своей преступной деятельности использовал два автомобиля с тайниками в багажном отсеке и под номерным знаком.

По данным фактам следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

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