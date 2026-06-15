Почти 23 кг кокаина и мефедрона изъято у мужчины в Москве

По данным фактам следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.