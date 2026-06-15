Под Воронежем фура насмерть сбила пенсионера

На 648-м километре автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным дорожной полиции, 55-летний водитель грузового «МАЗ-5440А8» с полуприцепом сбил 74-летнего пешехода. Потерпевший мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда «скорой».