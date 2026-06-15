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Минчанин с включенной бензопилой преследовал вышедших из машины белорусов

Житель Минска с включенной бензопилой преследовал двух мужчин, вышедших из авто.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин с включенной бензопилой преследовал вышедших из машины белорусов. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Минской области.

Прокуратура Березинского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Минска. Он обвиняется в злостном хулиганстве.

Как было установлено, 28 февраля 2026 года примерно в 16.30 двое мужчин и две женщины на автомобиле ехали в Борисов через деревню Якшицы Березинского района. Водитель остановил машину, уступив дорогу переходившему ее мужчине с бензопилой в руках.

Когда автомобиль тронулся с места и начал объезжать пешехода слева, тот показал водителю, а также пассажирам неприличный жест. После этого водитель остановил транспортное средство, чтобы сделать замечание.

«В это время нетрезвый обвиняемый из хулиганских побуждений завел бензопилу и начал преследовать вышедших из машины двух мужчин, угрожая применением насилия», — сообщили в прокуратуре.

Белорусы восприняли угрозу как реальную.

Во время судебного заседания фигурант частично признал вину. Суд Березинского района вынес обвинительный приговор. На основании части 3 статьи 339 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года 6 месяцев.