Минчанин с включенной бензопилой преследовал вышедших из машины белорусов

Как было установлено, 28 февраля 2026 года примерно в 16.30 двое мужчин и две женщины на автомобиле ехали в Борисов через деревню Якшицы Березинского района. Водитель остановил машину, уступив дорогу переходившему ее мужчине с бензопилой в руках.