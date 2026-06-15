Курьер мошенников обманул пенсионеров в Волгограде и других городах России

История началась с обращения 87-летней жительницы Волгограда. В начале июня ей позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками Госуслуг, налоговой и даже силовых структур. Звонившие заявили, что женщина якобы перевела деньги в недружественную страну, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, пенсионерке предложили передать все сбережения на «безопасный счет» для декларирования. Испуганная женщина поверила и отдала курьеру более 400 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.