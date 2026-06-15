В Новоуральске подросток повредил руку циркулярной пилой на лесопилке

В Новоуральске подросток повредил руку циркулярной пилой, работая на леспоилке. По версии следствия, директор ООО «Лесоруб» допустил до работы на станке с циркулярной пилой несовершеннолетнего, перед этим он не провел инструктаж по безопасному ведению работы.