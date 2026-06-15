Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новоуральске подросток повредил руку циркулярной пилой на лесопилке

В Новоуральске будут судить директора лесопилки, по вине которого подросток повредил руку.

Источник: Комсомольская правда

В Новоуральске подросток повредил руку циркулярной пилой, работая на леспоилке. По версии следствия, директор ООО «Лесоруб» допустил до работы на станке с циркулярной пилой несовершеннолетнего, перед этим он не провел инструктаж по безопасному ведению работы.

— В результате подросток при распиловке древесины получил обширную рвано-ушибленную рану правой кисти. Согласно заключению экспертов, полученные подростком повреждения расценены экспертами как повлекшие тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На директора лесопилки после прокурорской проверки завели уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Дело направлено в Новоуральский городской суд.