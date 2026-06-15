Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 36 тысяч га

На утро 15 июня в лесах Красноярского края действуют 97 пожаров на площади 36 тысяч га — тайга горит в Эвенкийском, Байкитском, Туруханском, Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Кодинском, Чунском, Усольском, Верхнемарском, Ирбейском лесничествах. Сейчас борьбу с огнем ведут свыше 1200 человек и более 30 единиц техники.
Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, задымления ряда городов и сел, которое было накануне, нет. Превышений загрязняющих веществ в атмосфере эксперты не обнаружили.
Угрозы населенным пунктам нет. В крае работают межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также Бурятии и Забайкальского края.
За минувшие выходные ликвидировали 31 пожар на площади 991 га. Предварительно, очаги возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем и гроз.
Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. Подробности можно узнать в нашей статье.
Тем временем в Кузбассе, как пишет сайт VSE42.Ru, спасатели помогли потерявшемуся лосенку переехать в зоопарк.