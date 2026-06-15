Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 36 тысяч га

На утро 15 июня в лесах Красноярского края действуют 97 пожаров на площади 36 тысяч га — тайга горит в Эвенкийском, Байкитском, Туруханском, Борском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Кодинском, Чунском, Усольском, Верхнемарском, Ирбейском лесничествах. Сейчас борьбу с огнем ведут свыше 1200 человек и более 30 единиц техники.