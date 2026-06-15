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В Екатеринбурге после ДТП у храма могут дополнительно обезопасить тротуары

Тротуары в Екатеринбурге могут дополнительно обезопасить после ДТП с автобусом.

Источник: Комсомольская правда

После ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга, унесшем жизни четырех человек, в городе могут принять меры для того, чтобы дополнительно обезопасить тротуары. Но определены они будут лишь после проведения расследования.

— Тут будем смотреть все, что нам разрешает применить ГОСТ, чтобы исключить такие факторы в будущем, — рассказал начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу Антон Попов. — По результатам расследования определенные меры будут приняты и по данному участку, и в целом по безопасности пешеходов в городе.

Авария на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева произошла вечером 10 июня. Автобус № 81 протаранил автомобиль Lifan и вылетел на тротуар, где стояла группа пешеходов. Остановился автобус только после того, как врезался в здание храма «Большой Златоуст». В самом автобусе никто не пострадал. Под колесами автобуса погибли четыре человека, включая 42-летнюю женщину с ее 9-летним сыном.