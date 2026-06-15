В Екатеринбурге после ДТП у храма могут дополнительно обезопасить тротуары

— Тут будем смотреть все, что нам разрешает применить ГОСТ, чтобы исключить такие факторы в будущем, — рассказал начальник отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу Антон Попов. — По результатам расследования определенные меры будут приняты и по данному участку, и в целом по безопасности пешеходов в городе.