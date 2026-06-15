Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске два ребенка пострадали в ДТП на мопеде

Оба ехали без прав, один — без шлема.

Источник: 1obl.ru

В Челябинске устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних. Днем 14 июня у дома № 61Б по улице 2-я Эльтонская 39-летняя водитель «Лады Ларгус» столкнулась с мопедом, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За рулем мопеда был 14-летний мальчик, на пассажирском сиденье — ребенок 13-ти лет. Оба получили травмы. Мотошлем был только у водителя, пассажир ехал без него. Прав у 14-летнего подростка нет — по закону их можно получить только с 16 лет.

Информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание.