В Челябинске два ребенка пострадали в ДТП на мопеде

За рулем мопеда был 14-летний мальчик, на пассажирском сиденье — ребенок 13-ти лет. Оба получили травмы. Мотошлем был только у водителя, пассажир ехал без него. Прав у 14-летнего подростка нет — по закону их можно получить только с 16 лет.