Движение поездов на участке Шушары — Международная остановлено

О сроках восстановления движения пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта.
Информация о возобновлении работы участка будет опубликована дополнительно.
Движение поездов от станции «Шушары» до станции «Международная» прекращено по обоим путям. Причина — технические неполадки, сообщили в петербургском метрополитене.
О сроках восстановления движения пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта.
Информация о возобновлении работы участка будет опубликована дополнительно.