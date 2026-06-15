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Движение поездов на участке Шушары — Международная остановлено

Движение поездов от станции «Шушары» до станции «Международная» прекращено по обоим путям. Причина — технические неполадки, сообщили в петербургском метрополитене.

Источник: Коммерсантъ

О сроках восстановления движения пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта.

Информация о возобновлении работы участка будет опубликована дополнительно.