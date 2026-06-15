На Бали россиянке диагностировали смерть мозга после употребления местного вина

Как отмечает SHOT, в ноябре прошлого года от отравления тем же самым местным вином скончался другой российский турист. Он провел на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) около месяца, в течение которого врачи также неоднократно фиксировали у него смерть мозга. Расходы на его лечение тогда превысили один миллион рублей.