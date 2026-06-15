На Бали россиянке диагностировали смерть мозга после употребления местного вина

Российская туристка из Сочи находится в критическом состоянии на Бали после тяжелого отравления местным алкоголем. Врачи госпиталя в Денпасаре диагностировали у 50-летней женщины смерть мозга. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, инцидент произошел еще 1 июня. Жительнице Сочи стало плохо спустя несколько часов после того, как она выпила приобретенное в местном магазине вино. Медики диагностировали у нее тяжелое отравление метанолом.
Женщина находится в реанимации уже более двух недель. После того как врачи констатировали смерть мозга, родственники Анны попросили провести дополнительные обследования для окончательного подтверждения диагноза. В ближайшее время пациентке должны сделать компьютерную томографию.
Как отмечает SHOT, в ноябре прошлого года от отравления тем же самым местным вином скончался другой российский турист. Он провел на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) около месяца, в течение которого врачи также неоднократно фиксировали у него смерть мозга. Расходы на его лечение тогда превысили один миллион рублей.