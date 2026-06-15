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На Бали россиянке диагностировали смерть мозга после употребления местного вина

Туристка из Сочи более двух недель находится в реанимации на Бали после отравления метанолом. Врачи диагностировали смерть мозга, окончательный диагноз установят после компьютерной томографии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская туристка из Сочи находится в критическом состоянии на Бали после тяжелого отравления местным алкоголем. Врачи госпиталя в Денпасаре диагностировали у 50-летней женщины смерть мозга. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, инцидент произошел еще 1 июня. Жительнице Сочи стало плохо спустя несколько часов после того, как она выпила приобретенное в местном магазине вино. Медики диагностировали у нее тяжелое отравление метанолом.

Женщина находится в реанимации уже более двух недель. После того как врачи констатировали смерть мозга, родственники Анны попросили провести дополнительные обследования для окончательного подтверждения диагноза. В ближайшее время пациентке должны сделать компьютерную томографию.

Как отмечает SHOT, в ноябре прошлого года от отравления тем же самым местным вином скончался другой российский турист. Он провел на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) около месяца, в течение которого врачи также неоднократно фиксировали у него смерть мозга. Расходы на его лечение тогда превысили один миллион рублей.