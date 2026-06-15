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Двадцать один — столько иностранцев прописала у себя хабаровчанка

Реально в ее квартире не проживал ни один.

Источник: AmurMedia

Кировский районный суд г. Хабаровска признал 38-летнюю горожанку виновной в совершении преступления по ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

В суде установлено, что в феврале-апреле 2026 года женщина оформила подложную регистрацию для 21 иностранца. Каждый из них на основании фиктивной постановки на учет получил разрешение на временное пребывание в России. При этом фактически по месту прописки не проживал ни один из них.

За махинации с пропиской гражданка получила один год условно, с испытательным сроком еще на год.