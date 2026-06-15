Двадцать один — столько иностранцев прописала у себя хабаровчанка

Кировский районный суд г. Хабаровска признал 38-летнюю горожанку виновной в совершении преступления по ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
В суде установлено, что в феврале-апреле 2026 года женщина оформила подложную регистрацию для 21 иностранца. Каждый из них на основании фиктивной постановки на учет получил разрешение на временное пребывание в России. При этом фактически по месту прописки не проживал ни один из них.
За махинации с пропиской гражданка получила один год условно, с испытательным сроком еще на год.