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В Сочи мотовоз сбил насмерть 33-летнего мужчину

Обстоятельства гибели пешехода на ж/д путях устанавливают в Сочи.

Источник: пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

В Сочи мотовоз сбил насмерть 33-летнего мужчину. Происшествие случилось в районе станции «Мамайка».

Известно, что машинист заметил пешехода и, неоднократно подавая звуковые сигналы, применил экстренное торможение. Но наезда избежать не удалось.

Погибший — 33-летний местный житель, который находился на железнодорожных путях в состоянии опьянения. Мужчина не реагировал на подаваемые звуковые сигналы.

«Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.