В Сочи мотовоз сбил насмерть 33-летнего мужчину. Происшествие случилось в районе станции «Мамайка».
Известно, что машинист заметил пешехода и, неоднократно подавая звуковые сигналы, применил экстренное торможение. Но наезда избежать не удалось.
Погибший — 33-летний местный житель, который находился на железнодорожных путях в состоянии опьянения. Мужчина не реагировал на подаваемые звуковые сигналы.
«Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.