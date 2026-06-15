Компанию обязали отремонтировать территорию в Дивеево с высадкой деревье

Стоит отметить, что ООО «Рус‑Строй» привлекалось и к работам по благоустройству Нижнего Новгорода в рамках подготовки к юбилею города в 2021 году (заказчиком выступало АНО «Центр‑800»). Позднее по ряду объектов выявились факты невыполненных субподрядчиками работ на сумму 18 миллионов рублей.