Компанию обязали отремонтировать территорию в Дивеево с высадкой деревье

Арбитражный суд обязал московскую компанию «Рус‑Строй» провести гарантийный ремонт парковой зоны у истока реки Лубинка в Дивеевском муниципальном округе. Именно этот подрядчик занимался благоустройством территории в 2021 году в рамках муниципального контракта. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
В ходе летней проверки 2023 года местные власти зафиксировали целый комплекс серьёзных дефектов. Погибли все 23 высаженных дерева — среди них были ивы, туи и сербская ель.
Ограждение покрылось сквозными трещинами, появились сколы и следы коррозии; бордюрный камень в отдельных местах просел, тротуарное покрытие у входа в купель пришло в негодность, ряд скамеек деформировался, а поклонный крест из‑за повреждений нуждается в замене.
Подрядчик отказался фиксировать выявленные недочёты в акте, что вынудило администрацию Дивеевского округа обратиться в арбитражный суд Москвы.
В ходе разбирательства ООО «Рус‑Строй» настаивало на отсутствии своей вины: компания указывала, что сдала объект в декабре 2022 года без замечаний, а гибель насаждений связывала с недостаточным уходом, прочие же повреждения объясняла «нормальным износом».
Однако суд принял во внимание, что гарантийный срок по контракту ещё не истёк, и постановил, что подрядчик обязан высадить новые деревья и устранить все зафиксированные дефекты благоустройства.
Стоит отметить, что ООО «Рус‑Строй» привлекалось и к работам по благоустройству Нижнего Новгорода в рамках подготовки к юбилею города в 2021 году (заказчиком выступало АНО «Центр‑800»). Позднее по ряду объектов выявились факты невыполненных субподрядчиками работ на сумму 18 миллионов рублей.
Ранее власти Нижегородской области избавятся от второго концессионера по ФОКу.