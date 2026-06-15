Житель Калачевского района арестован за стрельбу по рыбакам под Волгоградом

По версии следствия, двое жителей Волгограда приехали на рыбалку, но их отдых нарушил 63-летний Александр К. из поселка Береславка. Мужчина потребовал, чтобы рыбаки покинули место, заявив, что это его «закрепленная» точка. Между ними завязалась словесная перепалка. После ссоры Александр ушел, но не успокоился. Он вернулся домой, взял охотничье ружье «ИЖ-27» 12-го калибра с патронами, сел в машину и поехал обратно на берег.