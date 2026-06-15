В Красноярском крае подтоплены 36 приусадебных участков и три отрезка дорог

На сегодняшний день, вода продолжает выходить на пойму на реке Кебеж у села Григорьевка, а также на реке Чулым у поселка Балахта и у села Красный Завод. Всего на территории края остаются затопленными три дачных дома, 36 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог.