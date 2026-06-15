В Красноярском крае подтоплены 36 приусадебных участков и три отрезка дорог

15 июня в МЧС по Красноярскому краю рассказали о гидрологической обстановке в регионе. Паводковая ситуация улучшилась по сравнению с 13 июня, когда были затоплены три дачных дома, 69 приусадебных участков и четыре участка автомобильных дорог.
На сегодняшний день, вода продолжает выходить на пойму на реке Кебеж у села Григорьевка, а также на реке Чулым у поселка Балахта и у села Красный Завод. Всего на территории края остаются затопленными три дачных дома, 36 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог.
Обстановку держат на контроле правительство края и главное управление МЧС России по региону. Спасатели оповещают местных жителей об опасностях и следят за уровнем воды.
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