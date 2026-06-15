В Свердловской области задержали пенсионера с 19 кг наркотиков

Борису Соболеву предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа 2026 года.