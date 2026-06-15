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В Свердловской области задержали пенсионера с 19 кг наркотиков

Кушвинский городской суд арестовал 64-летнего жителя Новосибирской области Бориса Соболева, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

Пенсионер подрабатывал частными грузоперевозками. По версии следствия, он прибыл в Свердловскую область, чтобы оборудовать тайники и сделать закладки с запрещенными веществами.

12 июня пенсионера задержали при попытке разместить очередной тайник, утверждает следствие. У него изъяли более 19 кг наркотических средств.

Борису Соболеву предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа 2026 года.