Белорус выманил у студентов почти 3000 рублей — вот что он сделал

Как замечают в СК, часть потерпевших обращались к фигуранту по рекомендации знакомых, которые также становились жертвами мошенничества. Некоторые из студентов переводили деньги несколькими траншами на разные реквизиты. В последующем от мужчины они получали объяснения о «“проблемах на работе”, “попадании в аварию” или же про необходимость доплаты.