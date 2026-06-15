Белорус выманил у студентов почти 3000 рублей — вот что он сделал. Подробности сообщает Следственный комитет.
Согласно данным следствия, 31-летний житель Жодино, не имея специального образования и навыков для оказания образовательных услуг, предлагал студентам помощь в написании курсовых и дипломных работ, а также рефератов, экзаменационных заданий. За такого рода помощь он требовал вознаграждение.
«Для конспирации мужчина использовал несколько аккаунтов в мессенджере Telegram. Обещая выполнить работу качественно и в срок, злоумышленник требовал от жертв полной предоплаты», — сообщили в ведомстве.
Получив деньги обманным путем, никаких услуг фигурант не оказывал, сообщая о «непредвиденных обстоятельствах», из-за которых оттягивал сроки исполнения. Похищенные деньги обвиняемый тратил на свое усмотрение, в том числе делал ставки в букмекерских конторах.
Как замечают в СК, часть потерпевших обращались к фигуранту по рекомендации знакомых, которые также становились жертвами мошенничества. Некоторые из студентов переводили деньги несколькими траншами на разные реквизиты. В последующем от мужчины они получали объяснения о «“проблемах на работе”, “попадании в аварию” или же про необходимость доплаты.
Во время допроса обвиняемый сказал, что не собирался выполнять работы, а полученные деньги тратил на игровую зависимость.
«Установлено, что жертвами стали 16 человек. Среди потерпевших — учащиеся различных учреждений высшего образования. Общая сумма причиненного ущерба составила 2 980 рублей», — привели подробности в Следственном комитете.
Обвиняемый в ходе следствия частично возместил ущерб.
По заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством в форме патологической склонности к азартным играм. Вместе с тем в период преступлений он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
Действия фигуранта были квалифицированы по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное повторно.