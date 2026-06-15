Людей эвакуировали из Павловской ЦРБ из-за загоревшегося холодильника

В Павловской ЦРБ произошел пожар из-за короткого замыкания холодильника. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сегодня, 15 июня, ранним утром поступило сообщение о возгорании в здании больницы на улице 8 марта в Павлове. Оказалось, что в кабинете лаборатории случилось короткое замыкание, в результате чего вспыхнул холодильник.
В ликвидации пожара участвовали 30 огнеборцев. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
С помощью масок из здания спасли пять человек, а еще семеро были эвакуированы. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что более 200 голов крупного рогатого скота спасли с пожара в Ковернинском районе.