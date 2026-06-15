В Москве задержали мужчину с 22 килограммами кокаина и мефедрона

Столичные полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт оптовой партии наркотиков. В общей сложности у него изъяли более 22 килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе оперативных мероприятий оперативники провели обыск в арендованной фигурантом квартире на Днепропетровской улице, где обнаружили 600 граммов вещества Однако основную часть наркотического склада полицейские нашли в гаражном боксе, которым пользовался задержанный.
В гараже сотрудники полиции изъяли 40 вакуумных упаковок, спрессованный брикет и 25 свертков с кокаином и мефедроном общим весом 22 килограмма. Исследование части изъятого уже подтвердило наличие кокаина, экспертиза всей партии продолжается.
Для перевозки запрещенных веществ мужчина использовал два автомобиля со скрытыми тайниками в багажниках и под номерными знаками.
По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.