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В Москве задержали мужчину с 22 килограммами кокаина и мефедрона

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. При обыске на Днепропетровской улице и в гаражном боксе полицейские изъяли 22 кг кокаина и мефедрона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Столичные полицейские задержали подозреваемого в покушении на сбыт оптовой партии наркотиков. В общей сложности у него изъяли более 22 килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе оперативных мероприятий оперативники провели обыск в арендованной фигурантом квартире на Днепропетровской улице, где обнаружили 600 граммов вещества Однако основную часть наркотического склада полицейские нашли в гаражном боксе, которым пользовался задержанный.

В гараже сотрудники полиции изъяли 40 вакуумных упаковок, спрессованный брикет и 25 свертков с кокаином и мефедроном общим весом 22 килограмма. Исследование части изъятого уже подтвердило наличие кокаина, экспертиза всей партии продолжается.

Для перевозки запрещенных веществ мужчина использовал два автомобиля со скрытыми тайниками в багажниках и под номерными знаками.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

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