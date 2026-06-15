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Катер сел на мель у крепости Орешек

Водителю и пассажирам понадобилась помощь спасателей.

Источник: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Катер с пассажирами сел на мель на Ладожском озере недалеко от крепости Орешек. Все произошло днем в воскресенье, 14 июня. Вызволять лодку и людей из беды вызвались сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти. Все закончилось хорошо, передает Moika78.ru.

— Снять катер с мели удалось знакомым мужчины, вызвавшего спасателей, а сотрудники службы сопроводили людей до Угольной гавани в Шлиссельбурге, — сообщили в издании.

Это не первое происшествие на воде с судами. К примеру, вечером 6 июня у той же крепости Орешек пробило дно у лодки, в которой сидели шесть человек. Поврежденный «кораблик» удалось отбуксировать в Угольную гавань. Кроме того, 8 июня спасатели отправились на озеро Меднозаводский разлив. Там четыре молодых человека застряли на острове. Их перевезли на резиновой лодке на берег. Никто не пострадал.