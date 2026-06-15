В порту Темрюка остановили работу неисправных кранов

Судебный пристав опечатал технику, тем самым фактически приостановив ее работу. Последующие проверки подтвердили, что погрузочно-разгрузочные машины не используются, а предприятие уже приступило к устранению недостатков. Возобновить работу кранов разрешат только после того, как все выявленные нарушения будут полностью исправлены.