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В порту Темрюка остановили работу неисправных кранов

Эксплуатация неисправных кранов в порту Темрюка запрещена из-за многочисленных нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Темрюке судебные приставы остановили работу трех кранов, которые эксплуатировались с многочисленными нарушениями. Это создавало опасность для жизни и здоровья людей. Запрет на использование техники ввел Темрюкский районный суд после иска Новороссийской транспортной прокуратуры.

Специалисты обнаружили коррозию металлоконструкций, отсутствие анемометров, неисправные тормозные колодки и другие дефекты. На основании судебного решения в Темрюкском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство, обязав предприятие прекратить эксплуатацию кранов до полного устранения всех нарушений. Краны используются для погрузки, разгрузки морских судов и выполнения других подъемно-транспортных операций.

Судебный пристав опечатал технику, тем самым фактически приостановив ее работу. Последующие проверки подтвердили, что погрузочно-разгрузочные машины не используются, а предприятие уже приступило к устранению недостатков. Возобновить работу кранов разрешат только после того, как все выявленные нарушения будут полностью исправлены.