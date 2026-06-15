В порту Темрюка остановили работу неисправных кранов

В Темрюке судебные приставы остановили работу трех кранов, которые эксплуатировались с многочисленными нарушениями. Это создавало опасность для жизни и здоровья людей. Запрет на использование техники ввел Темрюкский районный суд после иска Новороссийской транспортной прокуратуры.
Специалисты обнаружили коррозию металлоконструкций, отсутствие анемометров, неисправные тормозные колодки и другие дефекты. На основании судебного решения в Темрюкском районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство, обязав предприятие прекратить эксплуатацию кранов до полного устранения всех нарушений. Краны используются для погрузки, разгрузки морских судов и выполнения других подъемно-транспортных операций.
Судебный пристав опечатал технику, тем самым фактически приостановив ее работу. Последующие проверки подтвердили, что погрузочно-разгрузочные машины не используются, а предприятие уже приступило к устранению недостатков. Возобновить работу кранов разрешат только после того, как все выявленные нарушения будут полностью исправлены.