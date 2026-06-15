За выходные в Красноярском крае поймали 129 пьяных водителей

15 июня стало известно, что за выходные дни на дорогах Красноярского края инспекторы ДПС задержали 129 нетрезвых водителей. Все они создавали угрозу и для себя, и для других людей. Среди нарушителей оказалось пятеро автомобилистов, которых раньше уже ловили пьяными за рулем. Теперь их ждет уголовное преследование. Также отстранили от управления шестерых любителей выпить, у которых вообще не было водительских удостоверений.
На всех правонарушителей составили протоколы за пьяную езду. Им грозит штраф по 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если же водителя поймают повторно, ему придется отвечать уже по уголовной статье. В Госавтоинспекции напомнили, что нетрезвое вождение — это не просто нарушение, а сознательный выбор, который может стоить жизни. Даже немного алкоголя снижает реакцию, притупляет внимание и превращает водителя в потенциального убийцу.
Полицейские обратились к жителям с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях по телефону 102.