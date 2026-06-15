За выходные в Красноярском крае поймали 129 пьяных водителей

На всех правонарушителей составили протоколы за пьяную езду. Им грозит штраф по 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если же водителя поймают повторно, ему придется отвечать уже по уголовной статье. В Госавтоинспекции напомнили, что нетрезвое вождение — это не просто нарушение, а сознательный выбор, который может стоить жизни. Даже немного алкоголя снижает реакцию, притупляет внимание и превращает водителя в потенциального убийцу.