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МАРТ выявил случаи продаж мотоциклов под видом мопедов

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Были зафиксированы случаи, когда продавцы на маркетплейсе Ozon намеренно искажали технические характеристики транспортных средств и выдавали мотоциклы за мопеды, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования (МАРТ).

Источник: Sputnik.by

Специалисты ведомства в ходе мониторинга интернет-площадки обнаружили в продаже «мопеды», которые по своим реальным техническим параметрам относятся к категории мотоциклов.

Так, выставленные на продажу образцы имели двигатели объемом 125 кубических сантиметров и могли разгоняться от 70 до 100 километров в час.

В ведомстве напомнили, что согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», мопеды (категория L1) должны иметь максимальную скорость не выше 50 км/ч и двигатель объемом до 50 куб. см.

Все, что превышает эти лимиты, юридически считается мотоциклом (категория L3), добавили в пресс-службе. Соответственно, участие в дорожном движении для таких транспортных средств может представлять угрозу безопасности.

«В целях ограничения реализации такой продукции МАРТ направил интернет-площадке требование ограничить возможность просмотра данной продукции с территории Республики Беларусь, а также ее заказа и доставки на территорию страны», — говорится в сообщении.

На данный момент доступ к небезопасным позициям на территории республики уже ограничен, ведомство продолжает держать ситуацию на контроле.

В МАРТ также напомнили продавцам о недопустимости реализации любой колесной техники с искаженными, недостоверными или не соответствующими закону техническими характеристиками.

Ранее в Главном управлении ГАИ МВД сообщили о случаях намеренного искажения технических характеристик средств персональной мобильности (СПМ) и другой техники, чтобы продать товар именно под видом СПМ, на котором можно ездить без прав.

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