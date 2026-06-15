МАРТ выявил случаи продаж мотоциклов под видом мопедов

Специалисты ведомства в ходе мониторинга интернет-площадки обнаружили в продаже «мопеды», которые по своим реальным техническим параметрам относятся к категории мотоциклов.
Так, выставленные на продажу образцы имели двигатели объемом 125 кубических сантиметров и могли разгоняться от 70 до 100 километров в час.
В ведомстве напомнили, что согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», мопеды (категория L1) должны иметь максимальную скорость не выше 50 км/ч и двигатель объемом до 50 куб. см.
Все, что превышает эти лимиты, юридически считается мотоциклом (категория L3), добавили в пресс-службе. Соответственно, участие в дорожном движении для таких транспортных средств может представлять угрозу безопасности.
«В целях ограничения реализации такой продукции МАРТ направил интернет-площадке требование ограничить возможность просмотра данной продукции с территории Республики Беларусь, а также ее заказа и доставки на территорию страны», — говорится в сообщении.
На данный момент доступ к небезопасным позициям на территории республики уже ограничен, ведомство продолжает держать ситуацию на контроле.
В МАРТ также напомнили продавцам о недопустимости реализации любой колесной техники с искаженными, недостоверными или не соответствующими закону техническими характеристиками.
Ранее в Главном управлении ГАИ МВД сообщили о случаях намеренного искажения технических характеристик средств персональной мобильности (СПМ) и другой техники, чтобы продать товар именно под видом СПМ, на котором можно ездить без прав.