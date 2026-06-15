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Свердловская прокуратура арестовала имущество на 6 млн за таможенные долги

Свердловская прокуратура арестовала машины на 6 млн из-за таможенной задолженности.

Источник: Комсомольская правда

Свердловская транспортная прокуратура арестовала две машины за таможенные долги. Установлено, что юридическое лицо — участник внешнеэкономической деятельности, который занимается реализацией сельскохозяйственных товаров, не заплатил налоги в срок. Недоимку выявили в ходе таможенного контроля.

— Свердловским транспортным прокурором санкционировано решение Екатеринбургской таможни об аресте имущества должника в виде двух автомобилей стоимостью свыше 6 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В случае, если юрлицо не погасит задолженность, на автомобили обратят принудительное взыскание.

Напомним, что у екатеринбуржца с долгом более 10 миллионов судебные приставы арестовали BMW X5. Машину обнаружили у ресторана на проспекте Ленина, где должник обедал. Так как его заранее уведомили об аресте транспорта, он без сопротивления отдал ключи.