Свердловская прокуратура арестовала имущество на 6 млн за таможенные долги

Напомним, что у екатеринбуржца с долгом более 10 миллионов судебные приставы арестовали BMW X5. Машину обнаружили у ресторана на проспекте Ленина, где должник обедал. Так как его заранее уведомили об аресте транспорта, он без сопротивления отдал ключи.