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Бастрыкин потребовал доклад по делу о рейдерском захвате СНТ в Челябинской области

Собственники участков пожаловались на подделку протоколов и смену руководства.

Источник: 1obl.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в одном из садоводческих товариществ Челябинской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Поводом послужило обращение собственников земельных участков и членов СНТ, опубликованное в социальных сетях. Граждане сообщают о систематическом произволе и неоднократных попытках рейдерского захвата товарищества. По их словам, злоумышленники подделывают протоколы собраний и пытаются сменить руководство. Авторы обращения подчеркивают, что действия носят спланированный корыстный характер и направлены на захват власти в товариществе.

Несмотря на то что уголовное дело уже возбуждено, противоправные попытки, по утверждению заявителей, продолжаются. Граждане просят взять ситуацию под контроль и защитить их права.

В настоящее время следственные органы СК России по Челябинской области расследуют уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Глава ведомства поручил представить актуальный доклад о ходе расследования, а также о принимаемых мерах по защите прав граждан.

СК