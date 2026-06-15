Бастрыкин потребовал доклад по делу о рейдерском захвате СНТ в Челябинской области

Поводом послужило обращение собственников земельных участков и членов СНТ, опубликованное в социальных сетях. Граждане сообщают о систематическом произволе и неоднократных попытках рейдерского захвата товарищества. По их словам, злоумышленники подделывают протоколы собраний и пытаются сменить руководство. Авторы обращения подчеркивают, что действия носят спланированный корыстный характер и направлены на захват власти в товариществе.