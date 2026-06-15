Тело мужчины достали из реки Волхов

Ранее СК возбудил уголовное дело после гибели 17-летнего подростка в Колтушском озере. Это второй утонувший за июнь во Всеволожском районе — до этого момента в озере Лазурное утонул мужчина во время ночного заплыва. В Кировском районе тоже не обошлось без погибших на воде — один человек утонул в карьере.