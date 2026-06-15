Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Тувы заподозрили в убийстве двух приятелей

В Республике Тыва по подозрению в совершении убийства двух лиц задержан местный житель.

Источник: Комсомольская правда

В Туве местного жителя заподозрили в жестоком убийстве двух приятелей — мужчин 45 и 48 лет. По версии регионального Следственного комитета, конфликт между пьяными знакомыми вспыхнул 13 июня на чабанской стоянке в 30 километрах от села Шеми Дзун-Хемчикского района.

Во время застолья 37-летний агрессор схватился за нож и ударил своих приятелей. От полученных травм мужчины скончались по пути в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемого задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.