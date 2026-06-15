Жителя Тувы заподозрили в убийстве двух приятелей

В Туве местного жителя заподозрили в жестоком убийстве двух приятелей — мужчин 45 и 48 лет. По версии регионального Следственного комитета, конфликт между пьяными знакомыми вспыхнул 13 июня на чабанской стоянке в 30 километрах от села Шеми Дзун-Хемчикского района.
Во время застолья 37-летний агрессор схватился за нож и ударил своих приятелей. От полученных травм мужчины скончались по пути в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемого задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.