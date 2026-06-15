Жителя Тувы заподозрили в убийстве двух приятелей

В Туве местного жителя заподозрили в жестоком убийстве двух приятелей — мужчин 45 и 48 лет. По версии регионального Следственного комитета, конфликт между пьяными знакомыми вспыхнул 13 июня на чабанской стоянке в 30 километрах от села Шеми Дзун-Хемчикского района.