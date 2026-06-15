Под Воронежем сельчанин выращивал коноплю во дворе

Воронежские полицейские в ходе обыска у 47-летнего жителя села Избище Семилукского района обнаружили более 427 граммов конопли, экспертиза подтвердила наличие наркотических веществ в изъятой траве. Мужчина выращивал наркосодержащие растения во дворе, а затем сушил и хранил в надворной постройке. Подозреваемый признался, что хранил коноплю для личного потребления. На мужчину завели уголовное дело, за незаконный оборот наркотиков ему грозит до 10 лет лишения свободы.