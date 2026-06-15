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Пожар произошел в Павловской ЦРБ в Нижегородской области

Для ликвидации возгорания задействовали 30 специалистов МЧС и 8 единиц спецтехники.

В Павловской центральной районной больнице, расположенной на улице 8 Марта в городе Павлово, произошёл пожар — площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Данные об инциденте предоставили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Вызов в службу спасения поступил утром 15 июня. Причиной ЧП стало короткое замыкание в холодильнике, который находился в лабораторном кабинете, — после этого началось горение.

Сотрудники экстренных служб оперативно вывели из здания 12 человек: пятерых спасли с применением специальных защитных масок, ещё семерых эвакуировали в штатном порядке. Для ликвидации возгорания задействовали 30 специалистов МЧС и 8 единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на Бору полностью локализовали пожар на мусорном полигоне.

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