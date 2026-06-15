Бастрыкин запросил доклад по делу о пожаре в многоэтажке в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании пожара и взрыва в многоэтажке на улице XXII Партсъезда в Самаре. Напомним, что ЧП произошло вечером 14 июня. По предварительным данным, произошел хлопок газа, после чего начался пожар. Заведено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более человек по неосторожности.