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Легковушка столкнулась с лосем в Поставском районе, пострадали 2 человека

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Два человека пострадало в Поставском районе в результате ДТП с диким животным, об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла вчера в 18:50 на 134 километре автодороги Р-45.

По данным ведомства, автомобиль Rover под управлением водителя 1981 года рождения двигался двигаясь в направлении Постав.

В какой-то момент машина столкнулась с внезапно выбежавшим на проезжую часть лосем, после чего съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно внимательными на дороге.

«Выбор безопасной скорости в районе лесного массива, внимательность и осторожность при проезде опасных отрезков позволят избежать ДТП», — подчеркнули в УВД.

Ранее в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР) сообщали о том, что в республике возросло число ДТП с участием диких животных.

По данным БООР, в первом квартале 2026 года зарегистрировано 932 происшествия. Это на 210 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварий погибли или получили травмы 957 животных, что на 220 больше, чем годом ранее.