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В Крыму за неделю поймали около 200 пьяных водителей

В Крыму за прошедшую неделю было поймано 198 пьяных водителей. Среди них 26 человек обвиняются в нетрезвом вождении повторно, что приводит к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Источник: "Российская газета"

Всего в регионе произошло 15 ДТП. В авариях погибли два человека, а 19 человек (среди них пятеро детей) получили различные травмы.

С участием пешеходов было пять ДТП. В них погибли два прохожих, еще четыре пострадали (трое из них несовершеннолетние), сообщает «Крымская газета».

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