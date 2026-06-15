Приговор вынесли нижегородцу, ударившему черенком от лопаты соседа по даче

Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор нижегородцу, которого обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Мужчина проведёт год в колонии‑поселении, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Согласно материалам дела, инцидент произошёл ночью 22 июня 2024 года на дачном участке Князева. Подсудимый громко включал музыку, из‑за чего к нему подошли соседи и потребовали прекратить нарушать покой. Словесная перепалка переросла в конфликт: в итоге Князев нанёс одному из оппонентов удар по плечу черенком лопаты.
В ходе судебного разбирательства мужчина не признал вину. Он настаивал, что действовал из соображений самообороны — по его версии, он защищал супругу от агрессивного поведения соседа.
Суд огласил приговор 11 июня 2026 года: Князева признали виновным по указанной статье и назначили наказание — 1 год лишения свободы в колонии‑поселении. Кроме того, с осуждённого взыскали 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему.
На данный момент судебное решение ещё не вступило в законную силу.
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