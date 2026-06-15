Приговор вынесли нижегородцу, ударившему черенком от лопаты соседа по даче

Согласно материалам дела, инцидент произошёл ночью 22 июня 2024 года на дачном участке Князева. Подсудимый громко включал музыку, из‑за чего к нему подошли соседи и потребовали прекратить нарушать покой. Словесная перепалка переросла в конфликт: в итоге Князев нанёс одному из оппонентов удар по плечу черенком лопаты.