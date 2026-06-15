В Краснодаре за сутки вода после ливней зашла в 23 многоквартирных дома

Также жители города сообщили о 106 подтоплениях проезжих частей дорог, 53 придомовых территорий частных домов и 70 придомовых территорий МКД. Всего за три дня от краснодарцев в ЕДДС поступило 850 заявок.
Сейчас воду откачивают 18 единиц техники и 16 мотопомп, помимо этого в ликвидации потопа задействованы аварийные бригады «Водоканала».
«Ночью техника “Водоканала” была задействована по улицам им. Дзержинского, Юннатов, Клинической, Садовой, на территории Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи», — уточнили в пресс-службе.
Кстати.
В мэрии Краснодара просят, если на вашей улице или придомовой территории требуется откачка воды, оставить заявку можно по телефону ЕДДС: