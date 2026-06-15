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В Краснодаре за сутки вода после ливней зашла в 23 многоквартирных дома

Из-за сильных дождей жители краевой столицы за минувшие сутки подали более 250 заявок на откачку воды, в том числе из 23 подтопленных цоколей многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Источник: "Российская газета"

Также жители города сообщили о 106 подтоплениях проезжих частей дорог, 53 придомовых территорий частных домов и 70 придомовых территорий МКД. Всего за три дня от краснодарцев в ЕДДС поступило 850 заявок.

Сейчас воду откачивают 18 единиц техники и 16 мотопомп, помимо этого в ликвидации потопа задействованы аварийные бригады «Водоканала».

«Ночью техника “Водоканала” была задействована по улицам им. Дзержинского, Юннатов, Клинической, Садовой, на территории Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи», — уточнили в пресс-службе.

Кстати.

В мэрии Краснодара просят, если на вашей улице или придомовой территории требуется откачка воды, оставить заявку можно по телефону ЕДДС: 8 (861) 214−33−36. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.