10 человек погибли на дорогах Петербурга и Ленобласти за выходные

За минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 1240 ДТП. Об этом сообщила ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В Северной столице с 11 по 14 июня зарегистрировано 899 ДТП. В 41 из них пострадали люди: травмы получили 47 человек, включая шестерых детей. В четырех авариях погибли люди.
— За тот же период в Ленинградской области было зарегистрировано 341 ДТП. В 33 авариях были пострадавшие: ранения получили 40 человек, среди которых трое детей. Шесть человек погибли, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате дорожных происшествий за выходные в Санкт-Петербурге и области пострадали 87 человек, из них девять — дети. Погибло 10 человек.