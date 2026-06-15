10 человек погибли на дорогах Петербурга и Ленобласти за выходные

За минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 1240 ДТП. Об этом сообщила ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В Северной столице с 11 по 14 июня зарегистрировано 899 ДТП. В 41 из них пострадали люди: травмы получили 47 человек, включая шестерых детей. В четырех авариях погибли люди.