В Волгограде суд арестовал подозреваемого в убийстве двух рыбаков

По версии следствия, убийству предшествовал конфликт на берегу Волго-Донского судоходного канала в 1,5 км от поселка Пархоменко Калачевского района. Сюда приехали на рыбалку два жителя Волгограда, что не понравилось 63-летнему местному жителю. Приезжим он заявил, что это его постоянное место, и потребовал убираться.