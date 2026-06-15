В Волгограде суд арестовал подозреваемого в убийстве двух рыбаков

Суд арестовал жителя Калачевского района Волгоградской области, подозреваемого в убийстве двух рыбаков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
По версии следствия, убийству предшествовал конфликт на берегу Волго-Донского судоходного канала в 1,5 км от поселка Пархоменко Калачевского района. Сюда приехали на рыбалку два жителя Волгограда, что не понравилось 63-летнему местному жителю. Приезжим он заявил, что это его постоянное место, и потребовал убираться.
Когда рыбаки отказались уходить, мужчина сходил домой и вернулся с заряженным охотничьим ружьем ИЖ-27 12-го калибра. Одного рыбака он убил выстрелом в грудь, другого застрелил в голову.
11 июня подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Решением суда мужчина взят под стражу.