В Самарской области столкнулись Toyota Wish и фура Scania 15 июня

В легковом автомобиле находились пассажиры 30 лет, 39 лет, 46 лет, 36 лет и 24 лет. Всех их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Напомним, жесткое ДТП произошло на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 в Самарской области ночью 15 июня.