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В Самарской области столкнулись Toyota Wish и фура Scania 15 июня

Водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу на трассе М-5 «Урал» в Самарской области.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области ночью 15 июня столкнулись Toyota Wish и Scania с полуприцепом. Пострадали шесть человек, все они госпитализированы. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«51-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Wish, двигался по автодороге М-5 “Урал” со стороны Бузулука в направлении Самары. На 106 км трассы он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Scania под управлением 64-летнего водителя», — рассказали в ведомстве.

В легковом автомобиле находились пассажиры 30 лет, 39 лет, 46 лет, 36 лет и 24 лет. Всех их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Напомним, жесткое ДТП произошло на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 в Самарской области ночью 15 июня.