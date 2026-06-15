Губернатор: в Орле при налете БПЛА повреждены около 100 квартир и 40 машин

В результате атаки украинского беспилотника по жилому дому в Орле повреждены почти 100 квартир и порядка 40 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе заседания правительства региона.
Глава области уточнил, что число пострадавших в результате инцидента возросло до девяти человек. Также подтверждена гибель одного жителя города.
«Многие были задействованы в реагировании на произошедшую ситуацию — беспилотник ударил по жилому дому, один человек, к сожалению, погиб, девять человек пострадали. Почти 100 квартир пострадало, 40 машин пострадало. Работа идет дальше по обследованию», — заявил Андрей Клычков.
В настоящее время власти региона продолжают обследование пострадавшего жилого фонда.