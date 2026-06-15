Над Орловской областью сбили ракету «Фламинго»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе оперативного совещания регионального правительства сообщил, что минувшей ночью над регионом была сбита ракета «Фламинго».
«Сегодня ночью сбили ракету “Фламинго”. Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам. Самолетом была эта ракета сбита», — заявил глава региона.
Ранее Клычков информировал, что в ночное время средствами ПВО над Орловской областью были уничтожены два вражеских БПЛА и одна ракета. По его данным, повреждений и пострадавших нет.
В понедельник в Минобороны заявили, что в ходе массированного удара поражен киевский завод «Маяк», который занимается производством стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».