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Над Орловской областью сбили ракету «Фламинго»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что минувшей ночью над регионом была сбита ракета «Фламинго».

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе оперативного совещания регионального правительства сообщил, что минувшей ночью над регионом была сбита ракета «Фламинго».

«Сегодня ночью сбили ракету “Фламинго”. Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества. Спасибо нашим воздушным силам. Самолетом была эта ракета сбита», — заявил глава региона.

Ранее Клычков информировал, что в ночное время средствами ПВО над Орловской областью были уничтожены два вражеских БПЛА и одна ракета. По его данным, повреждений и пострадавших нет.

В понедельник в Минобороны заявили, что в ходе массированного удара поражен киевский завод «Маяк», который занимается производством стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».

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