Четыре человека утонули за неделю в Нижегородской области

За прошедшую неделю в Нижегородской области зафиксировано 76 возгораний. Сотрудники МЧС России провели эвакуацию 97 человек (среди них — 5 детей), одного человека удалось спасти, четверо пострадали (в том числе один ребёнок). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Параллельно в регионе зарегистрировано 96 дорожно‑транспортных происшествий. В авариях травмы получили 105 человек, из них 12 — несовершеннолетние.
На водных объектах области случилось 10 происшествий. Спасатели помогли пяти людям (в их числе — двое детей), однако четыре человека, к несчастью, погибли.
Представители МЧС России призывают жителей региона неукоснительно соблюдать меры безопасности:
не оставлять включённую бытовую технику без надзора;
регулярно проверять исправность электропроводки и избегать чрезмерной нагрузки на электросеть;
отказаться от эксплуатации повреждённых электроприборов;
придерживаться разрешённой скорости при управлении транспортом;
воздерживаться от купания в непроверенных местах;
использовать спасательный жилет при нахождении у воды;
ни на минуту не оставлять детей без контроля;
обращать внимание на предупреждающие знаки вблизи водоёмов.
Ранее, согласно предыдущим итогам недели, в Нижегородской области утонул один человек.