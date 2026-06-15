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Четыре человека утонули за неделю в Нижегородской области

Параллельно в регионе зарегистрировано 96 ДТП: в авариях травмы получили 105 человек, из них 12 — несовершеннолетние.

За прошедшую неделю в Нижегородской области зафиксировано 76 возгораний. Сотрудники МЧС России провели эвакуацию 97 человек (среди них — 5 детей), одного человека удалось спасти, четверо пострадали (в том числе один ребёнок). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Параллельно в регионе зарегистрировано 96 дорожно‑транспортных происшествий. В авариях травмы получили 105 человек, из них 12 — несовершеннолетние.

На водных объектах области случилось 10 происшествий. Спасатели помогли пяти людям (в их числе — двое детей), однако четыре человека, к несчастью, погибли.

Представители МЧС России призывают жителей региона неукоснительно соблюдать меры безопасности:

не оставлять включённую бытовую технику без надзора;

регулярно проверять исправность электропроводки и избегать чрезмерной нагрузки на электросеть;

отказаться от эксплуатации повреждённых электроприборов;

придерживаться разрешённой скорости при управлении транспортом;

воздерживаться от купания в непроверенных местах;

использовать спасательный жилет при нахождении у воды;

ни на минуту не оставлять детей без контроля;

обращать внимание на предупреждающие знаки вблизи водоёмов.

Ранее, согласно предыдущим итогам недели, в Нижегородской области утонул один человек.

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