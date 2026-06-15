Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске суд отправил контрактника-беглеца на 9 лет за решетку

В Челябинской области контрактник вернется за решетку по приговору суда.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области рядового признали виновным в самовольном оставлении места службы.

— В период отбывания наказания в виде лишения свободы в апреле 2024 года заключил контракт о прохождении военной службы, в связи с чем был условно освобожден, — рассказали в Магнитогорском гарнизонном военном суде.

Если бы мужчину не освободили, ему оставалось бы провести за решёткой пять с половиной лет.

В августе 2025 года контрактник самовольно уехал из своей части и отправился в Магнитогорск. Там он прожил пять месяцев, а потом был схвачен полицейскими.

По совокупности с неотбытым сроком за предыдущее преступление контрактника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.