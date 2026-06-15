В Магнитогорске суд отправил контрактника-беглеца на 9 лет за решетку

В Челябинской области рядового признали виновным в самовольном оставлении места службы.
— В период отбывания наказания в виде лишения свободы в апреле 2024 года заключил контракт о прохождении военной службы, в связи с чем был условно освобожден, — рассказали в Магнитогорском гарнизонном военном суде.
Если бы мужчину не освободили, ему оставалось бы провести за решёткой пять с половиной лет.
В августе 2025 года контрактник самовольно уехал из своей части и отправился в Магнитогорск. Там он прожил пять месяцев, а потом был схвачен полицейскими.
По совокупности с неотбытым сроком за предыдущее преступление контрактника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.