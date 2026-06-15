В зоне СВО погиб каскадер из фильма «Майор Гром» Чингиз Додиев

По данным канала, 3 июня Додиев попал под артиллерийский обстрел на Купянском направлении. Он отправился на фронт добровольцем в июле 2023 года и в свободное от службы время писал стихи. До СВО принимал участие в постановке сложных трюков для многих российских кинокартин, включая фильмы «Майор Гром», «Солнцепек», «Мастер и Маргарита», «Василий Теркин» и сериал «Наш спецназ».