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В зоне СВО погиб каскадер из фильма «Майор Гром» Чингиз Додиев

Чингиз Додиев, работавший каскадером над многими российскими кинокартинами, погиб под артиллерийским обстрелом на Купянском направлении. До начала карьеры в кино он профессионально занимался армейским рукопашным боем и имел звание кандидата в мастера спорта.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: fightclub_goldengloves

В зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб известный российский каскадер Чингиз Додиев. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, 3 июня Додиев попал под артиллерийский обстрел на Купянском направлении. Он отправился на фронт добровольцем в июле 2023 года и в свободное от службы время писал стихи. До СВО принимал участие в постановке сложных трюков для многих российских кинокартин, включая фильмы «Майор Гром», «Солнцепек», «Мастер и Маргарита», «Василий Теркин» и сериал «Наш спецназ».

До начала карьеры в кино Чингиз профессионально занимался армейским рукопашным боем. Он имел звание кандидата в мастера спорта, неоднократно становился призером региональных и окружных соревнований, а также работал тренером.

За время службы в зоне СВО каскадер был удостоен ряда государственных и ведомственных наград, в том числе медалей Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу» и медали «Участнику СВО». У погибшего остались супруга и две дочери.