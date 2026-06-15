«Считал место своим»: в Волгоградской области открыли огонь по рыбакам

Калачевский районный суд Волгоградской области арестовал до 10 августа 2026 года 63-летнего жителя поселка Береславка Александра К. Его подозревают в покушении на убийство двух рыбаков на берегу Волго-Донского судоходного канала в 1,5 км от поселка Пархоменко.
По версии следствия, между местным жителем и двумя приехавшими на рыбалку волгоградцами вспыхнул словесный конфликт: Александр К. потребовал освободить место, которое считал своим. После ссоры он уехал домой, взял охотничье ружье ИЖ-27 12-го калибра и вернулся на берег.
Там он произвел не менее двух прицельных выстрелов в сторону мужчин. Один рыбак получил проникающее огнестрельное ранение головы, второй — ранение грудной клетки. Подозреваемый был задержан 11 июня 2026 года.
Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Постановление об аресте в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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