«Считал место своим»: в Волгоградской области открыли огонь по рыбакам

Калачевский районный суд Волгоградской области арестовал до 10 августа 2026 года 63-летнего жителя поселка Береславка Александра К. Его подозревают в покушении на убийство двух рыбаков на берегу Волго-Донского судоходного канала в 1,5 км от поселка Пархоменко.