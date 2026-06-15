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Оператора связи оштрафовали на 1,8 млн рублей за звонки мошенников петербурженке

Инцидент произошел в мае 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Оператора связи оштрафовали на 1,8 миллиона рублей за звонки мошенников петербурженке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга. Правоохранители провели проверку соблюдения законодательства в сфере связи и выявили нарушения. Оператор связи был оштрафован за то, что допустил прохождение звонков мошенников к своим абонентам.

— Инцидент произошел в мае 2025 года, когда жительнице Петербурга трижды позвонили злоумышленники. Оператор связи пропустил эти звонки в сеть, не проверив их подлинность. В результате мошенники обманным путём похитили у женщины один миллион рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении оператора связи. Суд оштрафовал компанию на 1,8 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.