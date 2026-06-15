Оператора связи оштрафовали на 1,8 млн рублей за звонки мошенников петербурженке

Оператора связи оштрафовали на 1,8 миллиона рублей за звонки мошенников петербурженке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга. Правоохранители провели проверку соблюдения законодательства в сфере связи и выявили нарушения. Оператор связи был оштрафован за то, что допустил прохождение звонков мошенников к своим абонентам.