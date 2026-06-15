Под Калининградом микроавтобус врезался в дерево, погиб водитель

На Люблинской трассе в ДТП погиб водитель микроавтобуса. О трагической аварии, которая случилась 15 июня около 09:55, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Водитель автомобиля «Форд» на прямом участке дороги въехал в дерево. После удара машину отбросило в кювет.
Водитель скончался на месте.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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