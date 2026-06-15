Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за свалки под Богородском

Природоохранная прокуратура Нижнего Новгорода передала в следственные органы результаты проверки по делу о нелегальной свалке в деревне Лисьи Ямки Богородского округа. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Материалы направлены для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). Как уточнили в надзорном органе, ущерб, нанесённый почвенному покрову в результате противоправных действий, оценивается в 114 миллионов рублей.
Как установила прокуратура, на земельном участке сельскохозяйственного назначения без законных оснований складировались отходы. Помимо этого, в границы участка незаконно попали 800 квадратных метров акватории реки Ункор.
Чтобы вернуть земли водного фонда и территории общего пользования в государственную собственность, природоохранный прокурор подал соответствующий иск в суд.
Ранее на Бору полностью локализован пожар на мусорном полигоне.