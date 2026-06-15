Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за свалки под Богородском

Материалы направлены для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). Как уточнили в надзорном органе, ущерб, нанесённый почвенному покрову в результате противоправных действий, оценивается в 114 миллионов рублей.