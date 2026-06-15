Житель Семёнова лишился 2,4 млн рублей из‑за автомошенников

Житель города Семёнов лишился крупной суммы, попав в ловушку интернет‑мошенников: он перевёл почти 2,4 миллиона рублей в счёт покупки автомобиля, но так и не получил транспортное средство. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Мужчина, родившийся в 1965 году, отыскал в сети объявление о продаже машины с доставкой из‑за рубежа. Тщательно изучив данные о продавце и ознакомившись с отзывами, он всё же решился воспользоваться услугами посредников. В итоге покупатель отправил на указанные реквизиты 2 395 000 рублей в качестве оплаты за авто.
Сразу после поступления денег представители агентства оборвали все контакты с клиентом, а обещанный автомобиль так и не был доставлен. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в правоохранительные органы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские ведут работу по выявлению лиц, причастных к преступлению.
Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность при дистанционной покупке дорогих товаров: не перечислять значительные суммы без надёжных гарантий и проводить максимально тщательную проверку продавца.
Ранее склад оружия нашли в гараже жителя Дзержинска.