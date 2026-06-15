Житель Семёнова лишился 2,4 млн рублей из‑за автомошенников

Мужчина, родившийся в 1965 году, отыскал в сети объявление о продаже машины с доставкой из‑за рубежа. Тщательно изучив данные о продавце и ознакомившись с отзывами, он всё же решился воспользоваться услугами посредников. В итоге покупатель отправил на указанные реквизиты 2 395 000 рублей в качестве оплаты за авто.