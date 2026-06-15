В Самарской области осудили организаторов незаконной раковой фермы

На скамье подсудимых оказались четыре человека. Их обвиняли в покушении на сбыт продукции без маркировки, совершенном группой лиц. Кроме того, одному из подсудимых вменяли обвинение в подделке документов. Дело поступило в суд в феврале 2026 года, а уже 1 июня был вынесен приговор.