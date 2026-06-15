Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области осудили организаторов незаконной раковой фермы

Волжский районный суд вынес приговор по делу о незаконной продаже раков.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области вынесли приговор по делу об организации незаконной раковой фермы. Вопрос рассматривали в Волжском районном суде.

На скамье подсудимых оказались четыре человека. Их обвиняли в покушении на сбыт продукции без маркировки, совершенном группой лиц. Кроме того, одному из подсудимых вменяли обвинение в подделке документов. Дело поступило в суд в феврале 2026 года, а уже 1 июня был вынесен приговор.

Всех четверых мужчин признали виновными. Судя по всему, они хотят добиться оправдательного договора. На сайте суда содержится информация, что адвокаты осужденных уже подали апелляции на обвинительный приговор.